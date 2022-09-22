Боррель анонсировал введение новых санкций против России

Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами, — сказал Боррель. — <…> Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется".



По его словам, новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными. Дипломат не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.



Отметим, что ранее сообщалось о том, что среди списка предлагаемых мер будет ограничение цен на российскую нефть, которое сейчас обсуждается в G7, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши. Также под санкции могут подпасть лица, участвующие в организации и проведении голосования.

03.49

В Нью-Йорке состоится экстренное заседание министром иностранных дел стран ЕС после объявления Россией частичной мобилизации и организации сепаратистами "референдума" в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, находящийся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал глав МИД ЕС к внеочередному и специальному заседанию.

В беседе с журналистами Боррель заявил, что на заседании намерены выработать совместную линию.

"Мы не сдадимся и продолжим оказывать полную поддержку Украине для защиты ее суверенитета и демократии", - отметил глава европейской дипломатии, выразив надежду на скорейшее завершение войны прежде, чем возникнут большие проблемы и угрозы.

В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Призыву в рамках частичной мобилизации будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт.