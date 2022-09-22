Главы МИД ЕС проведут экстренное заседание на фоне объявления РФ о частичной мобилизации

В Нью-Йорке состоится экстренное заседание министром иностранных дел стран ЕС после объявления Россией частичной мобилизации и организации сепаратистами "референдума" в Украине.

В Нью-Йорке состоится экстренное заседание министром иностранных дел стран ЕС после объявления Россией частичной мобилизации и организации сепаратистами "референдума" в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, находящийся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал глав МИД ЕС к внеочередному и специальному заседанию.

В беседе с журналистами Боррель заявил, что на заседании намерены выработать совместную линию.

"Мы не сдадимся и продолжим оказывать полную поддержку Украине для защиты ее суверенитета и демократии", - отметил глава европейской дипломатии, выразив надежду на скорейшее завершение войны прежде, чем возникнут большие проблемы и угрозы.

В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Призыву в рамках частичной мобилизации будут подлежать только граждане из запаса, прежде всего имеющие опыт.