Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе

Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились активизировать усилия с целью достижения прорыва на непрямых переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями по заключению соглашения об урегулировании ситуации

Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились активизировать усилия с целью достижения прорыва на непрямых переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями по заключению соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении администрации египетского лидера, распространенном по итогам телефонного разговора между главами двух государств.

"Ас-Сиси и Байден согласились с необходимостью активизировать международные усилия, чтобы был достигнут прорыв в переговорном процессе и диалог между ХАМАС и израильскими властями увенчался успехом, который положит конец гуманитарной катастрофе в секторе", - указывается в документе.