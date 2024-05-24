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Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе

Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились активизировать усилия с целью достижения прорыва на непрямых переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями по заключению соглашения об урегулировании ситуации
Другие страны
24 мая 2024 г. 21:11
Президенты Египта и США договорились приложить усилия для прорыва на переговорах по Газе

Президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден договорились активизировать усилия с целью достижения прорыва на непрямых переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями по заключению соглашения об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации египетского лидера, распространенном по итогам телефонного разговора между главами двух государств.

"Ас-Сиси и Байден согласились с необходимостью активизировать международные усилия, чтобы был достигнут прорыв в переговорном процессе и диалог между ХАМАС и израильскими властями увенчался успехом, который положит конец гуманитарной катастрофе в секторе", - указывается в документе.

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