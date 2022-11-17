Глава ЕК: Продление зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия

Продление Черноморской зерновой инициативы помогает избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на нее.

Продление Черноморской зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на него.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter.

"Совместно с инициативой ЕС "Дороги солидарности", Черноморская зерновая инициатива ООН помогает избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на продовольствие, несмотря на войну в России", - говорится в публикации.

В связи с этим глава ЕК поздравила генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.