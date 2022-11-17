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Глава ЕК: Продление зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия

Глава ЕК: Продление зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия Продление Черноморской зерновой инициативы помогает избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на нее.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 13:51
Глава ЕК: Продление зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия

Продление Черноморской зерновой инициативы поможет избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на него.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter.

"Совместно с инициативой ЕС "Дороги солидарности", Черноморская зерновая инициатива ООН помогает избежать глобальной нехватки продовольствия и снизить цены на продовольствие, несмотря на войну в России", - говорится в публикации.

В связи с этим глава ЕК поздравила генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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