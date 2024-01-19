Глава британского МИД планирует посетить Китай

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует совершить визит в Пекин в ближайшие месяцы.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует совершить визит в Пекин в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, Кэмерон не собирается отказываться от диалога с китайскими властями, несмотря на разногласия между странами по некоторым международным вопросам.

"Работа министра иностранных дел предполагает взаимодействие с людьми, которых мы можем считать своими противниками", - заявил изданию источник.

В августе прошлого года занимавший на тот момент должность главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли стал первым за пять лет руководителем Форин оффиса, который посетил Китай. В ходе поездки у Клеверли состоялись встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем.