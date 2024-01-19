О нас

Глава британского МИД планирует посетить Китай

Глава британского МИД планирует посетить Китай Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует совершить визит в Пекин в ближайшие месяцы.
Другие страны
19 января 2024 г. 20:27
Глава британского МИД планирует посетить Китай

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон планирует совершить визит в Пекин в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их информации, Кэмерон не собирается отказываться от диалога с китайскими властями, несмотря на разногласия между странами по некоторым международным вопросам.

"Работа министра иностранных дел предполагает взаимодействие с людьми, которых мы можем считать своими противниками", - заявил изданию источник.

В августе прошлого года занимавший на тот момент должность главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли стал первым за пять лет руководителем Форин оффиса, который посетил Китай. В ходе поездки у Клеверли состоялись встречи с его китайским коллегой Ван И и вице-председателем КНР Хань Чжэнем.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
Названо время зимних каникул в школах Азербайджана
15 января 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi