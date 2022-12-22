Германский Rheinmetall передаст Украине 26 военных экскаваторов

Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 26 военных высокомобильных экскаваторов на грузовом шасси типа HX 8x8 на миллионы евро.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.
"По поручению правительства Германии Rheinmetall поставит в Украину совершенно новые грузовики типа HX 8x8", - указали в пресс-службе, отмечая, что всего планируется передать 26 таких высокомобильных экскаваторов.
В компании также указали, что начали поставку транспортных средств.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall намерен построить новый завод для производства боеприпасов. В организации уточнили, что производство снарядов среднего калибра может стартовать в июне следующего года.