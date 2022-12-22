О нас

Германский Rheinmetall передаст Украине 26 военных экскаваторов

Германский Rheinmetall передаст Украине 26 военных экскаваторов Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 26 военных высокомобильных экскаваторов на грузовом шасси типа HX 8x8 на миллионы евро.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 15:30
Германский Rheinmetall передаст Украине 26 военных экскаваторов

Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 26 военных высокомобильных экскаваторов на грузовом шасси типа HX 8x8 на миллионы евро.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.

"По поручению правительства Германии Rheinmetall поставит в Украину совершенно новые грузовики типа HX 8x8", - указали в пресс-службе, отмечая, что всего планируется передать 26 таких высокомобильных экскаваторов.

В компании также указали, что начали поставку транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall намерен построить новый завод для производства боеприпасов. В организации уточнили, что производство снарядов среднего калибра может стартовать в июне следующего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен
Евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи Урсулы фон дер Ляйен
22 декабря 2022 г. 15:33
Талибы задержали журналистов, освещавших протесты в Кабуле
Талибы задержали журналистов, освещавших протесты в Кабуле
22 декабря 2022 г. 13:10
Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Карла III
Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Карла III
22 декабря 2022 г. 13:00
Премьеры Грузии и Саудовской Аравии обсудили связи в сфере туризма, инвестиций
Премьеры Грузии и Саудовской Аравии обсудили связи в сфере туризма, инвестиций
22 декабря 2022 г. 12:07
США обсуждают с Европой и Украиной план Киева по мирному урегулированию
США обсуждают с Европой и Украиной план Киева по мирному урегулированию
22 декабря 2022 г. 11:17
WP: Зеленский не смог договорится в США о предоставлении современного вооружения
WP: Зеленский не смог договорится в США о предоставлении современного вооружения
22 декабря 2022 г. 09:57
Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате
Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате
22 декабря 2022 г. 09:50
В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины
В Канаде 8 девочек-подростков подозревают в убийстве мужчины
22 декабря 2022 г. 09:11
Правительство Японии улучшило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 1,5%
Правительство Японии улучшило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 1,5%
22 декабря 2022 г. 08:58
Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины
Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины
22 декабря 2022 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi