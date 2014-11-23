Германия выступает против вступления Украины в НАТО и ЕС

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против вступления Украины в НАТО и ЕС.

"Я считаю возможными партнерские отношения Украины и НАТО, но не членство", — заявил Штайнмайер в интервью журналу Spiegel.

Глава немецкого МИД также считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в долгосрочной перспективе, поскольку, по его мнению, экономическая и политическая модернизация Украины является "проектом нескольких поколений". "Поэтому сегодня нет смысла говорить о членстве Украины в ЕС в далеком будущем", — добавил Штайнмайер.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", представитель госдепартамента США Джефф Ратке ранее заявил, что Америка поддерживает стремление Украины войти в НАТО, но конечное решение должен принимать Киев.