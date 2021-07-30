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Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих

Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID при въезде в страну, мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.
Другие страны
30 июля 2021 г. 18:45
Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих

Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID при въезде в страну, мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина ФРГ.

"Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие", - говорится в заявлении.

Согласно данным Минздрава ФРГ, правила распространяются на всех въезжающих в ФРГ в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан.

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