Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих

Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID при въезде в страну, мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.

Правительство ФРГ ввело c 1 августа обязательные тесты на COVID при въезде в страну, мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина ФРГ.

"Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании. Исключение: при въезде из регионов распространения вариантов коронавируса тест должны предъявить также вакцинированные и выздоровевшие", - говорится в заявлении.

Согласно данным Минздрава ФРГ, правила распространяются на всех въезжающих в ФРГ в возврате старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан.