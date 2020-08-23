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Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера"

Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера" Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера".
Другие страны
23 августа 2020 г. 15:42
Германия присвоила Навальному статус гостя канцлера
Алексей Навальный

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным канала, присвоение этого статуса - "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.

"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", - отметил корреспондент ZDF Тео Колл.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.

Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada Aleksey Navalnıya xüsusi status verildi

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