Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера"

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера".

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным канала, присвоение этого статуса - "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.

"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", - отметил корреспондент ZDF Тео Колл.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.

Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.