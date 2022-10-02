Германия поставит Украине ракеты класса "воздух-воздух"

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Die Welt.

Согласно информации, германский министр в ходе беседы со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещала поставить в ближайшие дни Киеву системы ПВО IRIS-T SLM.

"Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", - заявила К.Ламбрехт.

Министерство обороны ФРГ в Twitter подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым.

"Мы будем поддерживать наших друзей столь долго, сколько потребуется", - отметило ведомство.

ПВО IRIS-T SLM оснащаются ракетами класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракету можно применять днем ​​и ночью в любых погодных условиях благодаря инфракрасной головке самонаведения. Оружие создавалось под руководством Германии при сотрудничестве 6 стран-участниц.