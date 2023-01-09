Германия передаст Молдове БТР "Пиранья"

Германия 10 января передаст Молдове первые единицы бронетранспортеров "Пиранья". Техника предназначена для модернизации возможностей национальной армии страны.

Германия 10 января передаст Молдове первые единицы бронетранспортеров "Пиранья". Техника предназначена для модернизации возможностей национальной армии страны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Молдовы.

По данным ведомства, Молдове будет передано 10 бронетранспортеров в рамках соглашения, которое было подписано в октября 2021 года.

Известно, что технику будут использовать для подготовки военнослужащих. После нее военных будут направляться в международные миротворческие миссии.