Германия передаст  Молдове БТР "Пиранья"

Германия 10 января передаст Молдове первые единицы бронетранспортеров "Пиранья". Техника предназначена для модернизации возможностей национальной армии страны.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Молдовы.
По данным ведомства, Молдове будет передано 10 бронетранспортеров в рамках соглашения, которое было подписано в октября 2021 года.
Известно, что технику будут использовать для подготовки военнослужащих. После нее военных будут направляться в международные миротворческие миссии.