Германия намерена закрыть четыре российских консульства

Германия в качестве ответной меры намерена закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Берлин проинформировал Москву о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца года.

Германия в качестве ответной меры намерена закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Берлин проинформировал Москву о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца года.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении правительства ФРГ.

Согласно принятому решению, также закроются консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

"К работе допущены одно консульство и посольство РФ в Берлине", - сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Он подтвердил информацию о том, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 человек.