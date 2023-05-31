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Германия намерена закрыть четыре российских консульства

Германия намерена закрыть четыре российских консульства Германия в качестве ответной меры намерена закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Берлин проинформировал Москву о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца года.
Другие страны
31 мая 2023 г. 15:29
Германия намерена закрыть четыре российских консульства

Германия в качестве ответной меры намерена закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Берлин проинформировал Москву о необходимости закрыть генконсульства в ФРГ до конца года.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении правительства ФРГ.

Согласно принятому решению, также закроются консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

"К работе допущены одно консульство и посольство РФ в Берлине", - сказал представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. Он подтвердил информацию о том, что Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350 человек.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Rusiyanın dörd konsulluğunu bağlamaq niyyətindədir
Версия на английском языке Germany intends to close four Russian consulates

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