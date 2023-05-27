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РФ решила сократить число сотрудников германских учреждений в стране до 350

РФ решила сократить число сотрудников германских учреждений в стране до 350 Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350.
В регионе
27 мая 2023 г. 11:06
РФ решила сократить число сотрудников германских учреждений в стране до 350

Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников германских учреждений в России до 350.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung.

Среди тех, кому придется уехать, - дипломаты, учителя, сотрудники культурного центра имени Гёте (Гёте-институт). С точки зрения российской стороны, правительство ФРГ направило в РФ вдвое больше служащих, чем Россия в Германию. В этой связи в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций примерно до 350 человек.

"Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ", - заявили изданию в МИД Германии.

По данным газеты, Берлин постарается сбалансировать присутствие РФ в ФРГ в ответ на действия Москвы.

"Что касается российского присутствия в Германии, правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс", - заявили в МИД. Süddeutsche Zeitung отметила, что реакция германской стороны не заставит себя долго ждать после того, как немецкие служащие покинут Россию.

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Версия на английском языке Russia plans to reduce number of employees of German institutions to 350

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