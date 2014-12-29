Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Авиакомпании Грузии и РФ будут осуществлять по 18 полетов в неделю по направлению "Москва-Тбилиси-Москва".

Как передает Report, данное решение было принято в результате двухсторонних переговоров, проходивших в Тбилиси.

Напомним, компания "Georgian Airways" объявила забастовку в связи с решением властей о передаче приоритета авиакомпаниям из России.

В связи с возникшей забастовкой летного и технического состава компании "Georgian Airways" власти Грузии были вынуждены отменить ранее принятое решение, в связи с чем, грузинскому авиаперевозчику разрешалось совершать по 14 рейсов в неделю, вместо 10 назначенных.

24-25 декабря в Тбилиси прошли переговоры между представителями авиационных властей Грузии и России, итогом которых стало разрешение на осуществление авиарейсов в соотношении 18/18 в неделю до 31 января. Столь ограниченные сроки соглашения связаны с реализацией билетов. В связи с имеющимися разногласиями, принятие окончательного решения перенесено на вторую половину зимы.

Напомним, решение о возобновлении регулярных авиаперевозок было принято в начале осени 2014 года, а первый регулярный рейс Москва-Тбилиси был осуществлен 26 октября.