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Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19

Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительства рассмотреть возможность повторного тестирования для путешественников.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 09:40
Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительства рассмотреть возможность повторного тестирования для путешественников.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"С вирусом, который действительно не имеет границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными. Я призываю все правительства рассмотреть вместо этого возможность повторного тестирования для путешественников вместе с другими соответствующими и действительно эффективными мерами", - говорится в публикации.

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