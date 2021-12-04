Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительства рассмотреть возможность повторного тестирования для путешественников.
Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"С вирусом, который действительно не имеет границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными. Я призываю все правительства рассмотреть вместо этого возможность повторного тестирования для путешественников вместе с другими соответствующими и действительно эффективными мерами", - говорится в публикации.