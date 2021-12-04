Генсек ООН выступает против ограничений на поездки из-за COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительства рассмотреть возможность повторного тестирования для путешественников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает правительства рассмотреть возможность повторного тестирования для путешественников.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"С вирусом, который действительно не имеет границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными. Я призываю все правительства рассмотреть вместо этого возможность повторного тестирования для путешественников вместе с другими соответствующими и действительно эффективными мерами", - говорится в публикации.