Генсек ООН встревожен ростом столкновений в Украине

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встревожен тем, что участники конфликта на Украине продолжают вооружаться.

"Я встревожен ростом столкновений на Украине, и усилением обеих сторон, в том числе, тяжелым вооружением", - заявил генсек ООН на встрече с журналистами в ООН, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала конфликта на востоке Украины, число погибших превысило цифру в 5358 человек, раненых - более 12 тыс. 235 человек.