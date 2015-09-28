Генсек ООН: В 21 веке строительство стен для защиты от беженцев недопустимо

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны ЕС "сделать больше" для оказания помощи беженцам и заявил о недопустимости строительства стен для препятствования миграционным потокам, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю европейцев сделать больше", - сказал он, напомнив, что после Второй мировой войны жители Старого света искали помощи у всего мира. "Мы должны реагировать, следуя определенным критериям: международному гуманитарному праву, правам человека и простому состраданию, - сказал генсек. - Мы должны бороться с дискриминацией. В 21 веке мы не должны строить заборы или стены".

Пан Ги Мун также подчеркнул, что ключ к урегулированию конфликта в Сирии в руках РФ, США, Саудовской Аравии, Ирана и Турции. По словам Генсека, ситуация в Сирии должна быть рассмотрена в Международном уголовном суде.