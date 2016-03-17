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    Генсек ООН созвал срочное совещание СБ в связи с кризисом вокруг Западной Сахары

    Закрытая встреча запланирована на 21:00

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проведет в четверг внеплановую встречу по урегулированию в Западной Сахаре, которое оказалось под угрозой из-за дипломатического кризиса, спровоцированного высказываниями генерального секретаря Пан Ги Муна об оккупации этой территории королевством Марокко. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ ангольский дипломат Исмаэль Гаспар Мартинс.

    Закрытая встреча запланирована на 21:00.

    Отмечается, что Пан Ги Мун не примет участия во встрече - вместо него о текущем положении дел отчитается его заместитель по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

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