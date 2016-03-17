Генсек ООН созвал срочное совещание СБ в связи с кризисом вокруг Западной Сахары

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проведет в четверг внеплановую встречу по урегулированию в Западной Сахаре, которое оказалось под угрозой из-за дипломатического кризиса, спровоцированного высказываниями генерального секретаря Пан Ги Муна об оккупации этой территории королевством Марокко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ ангольский дипломат Исмаэль Гаспар Мартинс.

Закрытая встреча запланирована на 21:00.

Отмечается, что Пан Ги Мун не примет участия во встрече - вместо него о текущем положении дел отчитается его заместитель по политическим вопросам Джеффри Фелтман.