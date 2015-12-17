Генсек ООН: решение сирийского кризиса не должно зависеть от будущего Асада

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Урегулирование кризиса в Сирии не должно зависеть от будущего президента страны Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

"В принципе, решение о будущем президента Асада должен принять сирийский народ, - сказал Пан Ги Мун. - В то же время, я считаю, что неприемлемо, что весь сирийский кризис и его решение должны зависеть только от вопроса о судьбе одного человека. Это недопустимо".