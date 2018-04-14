Генсек ООН прокомментировал ракетные удары США по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Он призвал действовать в соответствии с Уставом ООН. Как сообщает Report, об этом говорится в его заявлении.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — уверен Гутерреш.

Генсек организации не стал осуждать действия трех государств, отметив только, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.