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    Генсек ООН призвал Турцию и Армению к нормализации отношений

    Представитель ООН выразил отношение касательно событий 1915 года

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Турцию и Армению предпринять все возможные усилия для нормализации отношений между двумя странами в соответствии с Протоколом 2009 года о развитии отношений между странами. Как сообщает Report, об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

    "Он твердо уверен в том, что память о трагических событиях 1915 года и продолжение сотрудничества в целях установления фактов относительно того, что произошло, могут укрепить наше коллективное стремление предотвратить совершение подобных чудовищных преступлений в будущем", - говорится в заявлении, зачитанном пресс-секретарем.

    С. Дюжаррик добавил, что Пан Ги Мун в полной мере осознает, что вопрос, связанный с тем, как квалифицировать произошедшее, носит весьма деликатный характер. 

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