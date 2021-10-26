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Генсек ООН призвал международное сообщество извлечь уроки из ошибок нынешней пандемии

Генсек ООН призвал международное сообщество извлечь уроки из ошибок нынешней пандемии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира извлечь уроки из ошибок, допущенных в противодействии пандемии COVID-19, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 октября 2021 г. 16:34
Генсек ООН призвал международное сообщество извлечь уроки из ошибок нынешней пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира извлечь уроки из ошибок, допущенных в противодействии пандемии COVID-19, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В своем сообщении в Twitter он констатировал, что международное сообщество оказалось неподготовленным к бедствиям такого масштаба, а потому просто обязано предпринять меры для недопущения таких ошибок в будущем.

"COVID-19, - написал Гутерриш, - не станет последней пандемией, с которой мы столкнемся. Но она может стать последней, в которую мы не проявили себя [должным образом]".

"Нам, - подчеркнул генсек, - необходима современная и [хорошо] финансируемая структура готовности к пандемии, которая позволит избежать повторения тех ошибок, которые мир совершает сейчас".

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Версия на английском языке UN chief calls on international community to learn from mistakes of current pandemic

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