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Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию

Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 17:30
Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию
Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию. Необходимо, чтобы это вписывалось в более широкие усилия по укреплению НАТО, потому что мы нуждаемся в объединении усилий Европы и Северной Америки для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил. Есть также Китай. Потому мы должны держаться вместе и защищать друг друга как Европа и Северная Америка. Вместе мы сильнее и находимся в большей безопасности", - сказал Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.

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