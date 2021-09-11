Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС не создавать конкуренцию альянсу, формируя собственные силы быстрого реагирования в то время, когда союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию. Необходимо, чтобы это вписывалось в более широкие усилия по укреплению НАТО, потому что мы нуждаемся в объединении усилий Европы и Северной Америки для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил. Есть также Китай. Потому мы должны держаться вместе и защищать друг друга как Европа и Северная Америка. Вместе мы сильнее и находимся в большей безопасности", - сказал Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.