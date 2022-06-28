Генсек НАТО: Мы усилим поддержку Украины в долгосрочной перспективе

На саммите НАТО, который проходит в Мадриде, альянс усилит поддержку Украине в долгосрочной перспективе.

На саммите НАТО, который проходит в Мадриде, альянс заявил об усилении поддержки Украине в долгосрочной перспективе.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter.

"Обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским военную агрессию России. На саммите НАТО мы усилим свою поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас",- написал он.

Напомним, что сегодня в Мадриде стартует саммит НАТО. В работе саммита примет участие украинский лидер Владимир Зеленский, который в видеоформате обратится к членам альянса. Одним из основных вопросов обсуждения станет поддержка Украины и увеличение расходов НАТО. Саммит продлится два дня.