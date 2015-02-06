Генпрокуратура Украины обратилась к России с просьбой об экстрадиции Януковича

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента Виктора Януковича. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил генпрокурор Украины Виталий Ярема, выступая в Верховной раде.

Ярема сообщил, что на сегодняшний день украинские правоохранительные органы не могут добиться выдачи Украине Януковича и членов его правительства, которые, по данным следствия, находятся на территории РФ.

Он отметил, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности.

Парламент Украины в середине января принял закон, который позволит заочно привлечь к ответственности тех, кто скрывается от следствия за пределами Украины.