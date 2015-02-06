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    Генпрокуратура Украины обратилась к России с просьбой об экстрадиции Януковича

    Генеральная прокуратура начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента Виктора Януковича. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил генпрокурор Украины Виталий Ярема, выступая в Верховной раде. 

    Ярема сообщил, что на сегодняшний день украинские правоохранительные органы не могут добиться выдачи Украине Януковича и членов его правительства, которые, по данным следствия, находятся на территории РФ.

    Он отметил, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения Януковича к уголовной ответственности.

    Парламент Украины в середине января принял закон, который позволит заочно привлечь к ответственности тех, кто скрывается от следствия за пределами Украины. 

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