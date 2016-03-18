​Генерал США отправлен в отставку за служебный роман 5-летней давности

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Высокопоставленный генерал США Джон Хестерман отправлен в отставку за служебный роман пятилетней давности.

Как передает Report, об этом сообщает Пентагон.

Замначальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Джон Хестерман подал в четверг прошение об отставке, которое было принято, говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос, понизить ли отставного генерала в звании.

Хестерман признался в том, что в 2010-2011 годах он обменивался нескромными электронными письмами с женщиной-подполковником ВВС. Эти электронные письма были расценены как "непрофессиональные отношения". Больше никаких свидетельств недостойного поведения за генералом замечено не было, уточнили в ВВС США.