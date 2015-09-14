Генеральная конференция МАГАТЭ начинает работу в Вене

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Главный ежегодный глобальный форум в области мирного атома — генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — открывается в Вене в понедельник в 59-й раз и продлится до конца недели.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что более двух тысяч делегатов из более 160 государств-членов организации заслушают в день открытия выступление генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано об основных событиях в жизни организации. В ходе конференции делегации, многие из которых возглавляют министры и руководители атомных отраслей государств-членов, также одобрят годичный доклад МАГАТЭ за 2014 год и примут бюджет и программу на 2016-2017 годы, сообщается на официальном сайте МАГАТЭ.

Делегаты обсудят несколько докладов, которые секретариат МАГАТЭ ранее представлял Совету управляющих — органу, руководящему деятельностью организации в период между генконференциями. Речь пойдет и о последствиях аварии на АЭС "Фукусима", и об укреплении системы гарантий МАГАТЭ. В программе также обсуждение обзора по ядерной безопасности и обзора по ядерной технологии. Ожидается, что среди других голосований по членству в МАГАТЭ генконференция примет в состав организации Туркменистан.

Среди документов, представленных генеральной конференции — доклад о применении гарантий МАГАТЭ в КНДР, которая не принимает инспекторов МАГАТЭ, заявила о развитии своего ядерного потенциала и проводит работы на своих атомных объектах, чем нарушает резолюции СБ ООН, говорится в докладе. Другой важный документ — доклад о применении гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке, в котором поднимается традиционно вызывающая споры тема создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.

Одна из самых острых дискуссий на этой генеральной конференции, как и на предыдущих, ожидается вокруг предложенной группой арабских государств резолюции "О ядерном потенциале Израиля". Эта тема из года в год вызывает острое политическое противостояние и такая резолюция на прошлых генеральной конференциях отклонялась в ходе голосования.

Во вторник и среду пройдет также международный научный форум МАГАТЭ, который в этом году будет посвящен теме "Атом в промышленности — радиационные технологии ради развития".