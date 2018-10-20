Гендиректор ЮНЕСКО призвала привлечь к ответственности виновных в убийстве Кашикчи

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, призвала провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Виновные должны ответить за эти преступления, это не подлежит обсуждению. Я призываю соответствующие власти провести тщательное расследование этого преступления и привлечь виновных к ответственности", — сказала она.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Кашикчи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Tural AsadiАвтор новости