 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гендиректор ЮНЕСКО призвала привлечь к ответственности виновных в убийстве Кашикчи

    © РИА Новости / Ирина Калашникова

     Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, призвала провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости". 

    "Виновные должны ответить за эти преступления, это не подлежит обсуждению. Я призываю соответствующие власти провести тщательное расследование этого преступления и привлечь виновных к ответственности", — сказала она.

    Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Кашикчи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

    Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi