Гендиректор ЮНЕСКО призвала привлечь к ответственности виновных в убийстве Кашикчи

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле решительно осудила убийство саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, призвала провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Виновные должны ответить за эти преступления, это не подлежит обсуждению. Я призываю соответствующие власти провести тщательное расследование этого преступления и привлечь виновных к ответственности", — сказала она.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Кашикчи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.