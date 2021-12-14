ООН: Мир не достиг цели по вакцинации населения

Мир не достиг цели вакцинировать 40% населения к концу 2021 года.

"Мир не достиг цели вакцинировать 40% населения к концу 2021 года".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции председатель ГА ООН Абдулла Шахид.

Он заявил, что цели достичь равенства распределения вакцин пока не удалось.

"Да, цель была вакцинировать 40% к концу года и 70% к середине следующего года. Достигли ли мы целей? - Нет", – сказал Шахид.

Ранее организация обозначила государствам цель вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года.

По данным ВОЗ, по состоянию на 25 ноября во всем мире было введено 7,804 миллиарда доз вакцин. В ООН отмечали, также ссылаясь на сведения ВОЗ, что 3,2 миллиарда человек полностью вакцинированы, 4,15 миллиарда человек получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.