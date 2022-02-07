FT: между США и ЕС остаются разногласия в вопросае санкций против РФ

США и ЕС по-прежнему не могут преодолеть разногласия в вопросе санкций против России в случае гипотетического вторжения в Украину.

США и ЕС по-прежнему не могут преодолеть разногласия в вопросе санкций против России в случае гипотетического вторжения в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, дискуссии по скоординированным ограничительным мерам стран Запада против России осложняются тем, что ряд государств - членов ЕС экономически сильно зависит от российских проектов, в том числе в газовой сфере. В настоящее время США и Евросоюз работают над составлением окончательного списка возможных экспортных ограничений в отношении РФ, которые бы затронули высокотехнологичные сферы и серьезным образом сказались на российской экономике.

В контексте подготовительных действий ЕС на случай эскалации напряженности между Россией и Украиной газета также проинформировала о планах Брюсселя по обеспечению стабильных поставок энергоресурсов в Старый Свет. Приоритет экстренного планирования ЕС - "справиться с любым сокращением потоков газа из России", на долю которой как крупнейшего поставщика в Европу приходится около 40% импорта топлива, отмечает издание. Оно включает возможные меры в условиях непредвиденных обстоятельств, чтобы снизить риски, связанные с ростом цен на газ, возможным миграционным кризисом и угрозами кибербезопасности, в случае гипотетической агрессии Москвы против Киева.