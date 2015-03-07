​ФСБ задержало подозреваемых в убийстве Немцова

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "Двое подозреваемых по делу убийства политика Бориса Немцова задержаны в субботу", - заявил журналистам глава ФСБ России Александр Бортников, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления - это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформирован глава государства", - сказал Бортников.

Он уточнил, что подозреваемые являются жителями Кавказа, подчеркнув, что оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Бортников напомнил, что "по поручению президента страны Владимира Путина, ФСБ, МВД и Следственному комитету России было дано поручение о создании совместной оперативно-следственной группы по расследованию убийства Бориса Немцова".