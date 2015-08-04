ФРГ обещала США, что не будет оглашать списки, по которым велась слежка

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Германия пообещала США, что не будет предавать огласке состоящий из десяток тысяч позиций список, по которому велась слежка в ФРГ и других странах Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью электронной версии немецкой газеты Bild руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер.

"Мы дали американцам слово, что этот список не станет достоянием общественности. Я считаю хорошим компромиссом, что вместо этого данный перечень может проанализировать доверенное лицо из комитета по расследованию деятельности АНБ", - заявил глава ведомства Меркель.

Тем временем, в ФРГ грозят подать иск на правительство в Конституционный суд. В последний раз такое намерение, согласно СМИ, выразили члены комиссии, которая контролирует полномочия немецкой разведки - G10-Komisson. Такое название она получила от названия закона о спецслужбах - G-10-Gesetz, который позволяет перехватывать сообщения в целях защиты основ демократических ценностей.

Комиссия следит за исполнением этого закона и, соответственно, крайне заинтересовалась наличием некоего списка с десятками тысяч целей для слежки. Она намерена проверить, не нарушают ли в правительстве основной закон ФРГ.