О нас

СМИ: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана

СМИ: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила в прошлую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций в Иране, которые имеют отношение к якобы жестокому обращению с демонстрантами в исламской республике.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 21:15
СМИ: ФРГ и восемь других стран ЕС представили новый пакет санкций в отношении Ирана

Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила в прошлую среду в Брюсселе новый пакет санкций в отношении лиц и организаций в Иране, которые имеют отношение к жестокому обращению с демонстрантами в исламской республике.

Как передает Report, об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, санкционный пакет содержит 31 предложение, возможность реализации которых в настоящее время изучается с юридической точки зрения. В список включены лица и учреждения из сферы безопасности, а также компании, ответственные за якобы "насилие и репрессии в Иране". Ожидается, что ужесточение санкций против Ирана получит широкую поддержку в ЕС. По сути, в этот раз, как пишет Der Spiegel, речь идет о замораживании активов и запрете на въезд.

Министры иностранных дел стран Евросоюза могут принять решение о новом санкционном списке в отношении Ирана на своей следующей встрече 14 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке KİV: "Almaniya və Aİ-nin daha səkkiz ölkəsi İrana qarşı yeni sanksiyalar paketi təqdim edib"

Самое читаемое

Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi