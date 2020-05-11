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Фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль

​Фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль

Фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" Махди Бахтиари.

По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Противокорабельная ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak.

В результате инцидента пострадали десятки человек, как минимум двое из них погибли. Konarak в результате инцидента якобы затонуло.

Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.

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