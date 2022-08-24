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Французскую Total обвинили в участии в поставках авиакеросина российской армии

Французскую Total обвинили в участии в поставках авиакеросина российской армии TotalEnergies участвует в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".
Другие страны
24 августа 2022 г. 17:00
Французскую Total обвинили в участии в поставках авиакеросина российской армии

TotalEnergies участвует в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно газете Le Monde, в отчете, основанном на данных энергетического рынка и составленном с помощью группы активистов Global Witness, говорится, что топливо было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором Totalenergies владеет почти половиной (49%).

"Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей", - сообщает газета.

Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.

TotalEnergies заявила, что не имеет никакой российской инфраструктуры, которая могла бы снабжать российских военных, но признала свою долю в "Тернефтегазе" и заявила, что весь газовый конденсат, производимый компанией, поставлялся "Новатэку".

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Версия на английском языке TotalEnergies involved in jet fuel supply to Russian military - Le Monde

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