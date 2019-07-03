​Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault

Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета L’Express.

Это уже не первый обыск в рамках расследования финансовых операций бывшего главы компании. В июне следователи провели проверку в доме Карлоса Гона, расположенном в коммуне Этан-ла-Вилль (департамент Ивлин).