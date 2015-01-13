​Премьер Франции заверил мусульман страны в своей поддержке

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Премьер Франции Манюэль Вальс заверил мусульман страны в своей поддержке.

Как передает Report, об этом он сообщил в твиттере.

"Хочу заверить граждан Франции, мусульман, в своей поддержке. Каждый француз должен быть под защитой", — говорится в сообщении.

Вальс отметил, что на фоне роста антиисламских настроений во Франции было разрушено несколько мечетей.

Ранее стало известно, что с 7 января зарегистрирован 21 случай нападения и 33 угрозы по отношению к мусульманам.