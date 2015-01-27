Франция должна вернуть Евросоюзу 1 млрд. евро субсидий

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Европейская комиссия обратилась с просьбой к Франции вернуть 1,2 млрд. долларов (1,07 млрд. евро), ошибочно выделенных ей на субсидии фермерам, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Эта сумма составляет около двух процентов от средств, полученных от Брюсселя с 2008 по 2012 год.

Вернуть деньги необходимо в течение ближайших трех лет.

Взыскание наложено на Францию за то, что она не проверила должным образом заявки фермеров на предоставление им субсидий.

Аналогичное требование получили 15 стран ЕС, но доля Франции – самая значительная.

Распоряжение о возврате средств поступило через несколько месяцев после того как Еврокомиссия потребовала от Британии вернуть в бюджет Евросоюза свыше 2,6 млрд. евро.