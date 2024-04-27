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Финские военные и полиция начали использовать системы глушения БПЛА

Финские военные и полиция начали использовать системы глушения БПЛА Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 17:40
Финские военные и полиция начали использовать системы глушения БПЛА

Финские военные и правоохранители начали использовать устройства глушения для борьбы с БПЛА из-за опасений их применения в целях шпионажа.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу общественный вещатель Yle.

"Финские власти начали использовать системы глушения, чтобы сбивать беспилотники, летающие в запрещенных местах. По данным Yle, устройства помех используются Силами обороны, полицией и спасательными службами", – отмечается в материале.

Небольшие беспилотники становятся все более распространенными в Финляндии, их используют для фотосъемки, но они также могут применяться для сбора информации и шпионажа, уточняется в сообщении. При этом дроны в Финляндии запрещено запускать вблизи критически важных объектов инфраструктуры, таких как АЭС и другие энергетические объекты, а также в районах расположения Сил обороны.

По словам главного инспектора полиции Веса Пихайоки, ограничения на полеты в бесполетных зонах нарушаются беспилотными летательными аппаратами "постоянно и регулярно".

Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал Yle, что Силы обороны используют системы установки пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления беспилотником, в результате чего он падает или совершает аварийную посадку. Система также определяет местонахождение человека, запустившего дрон.

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