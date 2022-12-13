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Финляндия закупит у Израиля и Швеции ракеты на 147 млн евро

Финляндия закупит у Израиля и Швеции ракеты на 147 млн евро Оборонительные силы Финляндии закупят у Израиля и Швеции ракеты на общую сумму в 147 млн евро.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 08:58
Финляндия закупит у Израиля и Швеции ракеты на 147 млн евро

Оборонительные силы Финляндии закупят у Израиля и Швеции ракеты на общую сумму в 147 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило финское Минобороны.

"Оборонительные силы закупят у Израиля 122-миллиметровые ракеты дальнего радиуса действия для использования в легких ракетных артиллерийских установках", - говорится в сообщении.

Цена сделки составляет около 70 миллионов евро.

"Эта сделка является частью ускоренной закупки средств обороны, на которую было выделено дополнительное финансирование в дополнительном госбюджете", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

По его словам, ракеты значительно усилят и дополнят оперативную готовность систем вооружения.

Кроме того, Финляндия также из средств дополнительного бюджета закупят ракеты класса "воздух-воздух" Bolide, производимые шведской компанией Saab Dynamics.

Стоимость этой сделки составляет почти 77 миллионов евро.

Отметим, что ракеты Bolide используются в зенитных ракетных системах ITO05 (ASRAD-R) и ITO05M (RBS70).

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Версия на английском языке Finland to buy missiles worth €147 million from Israel and Sweden 
Версия на азербайджанском языке Finlandiya İsrail və İsveçdən 147 milyon avro məbləğində raketlər alacaq

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