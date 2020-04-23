​Финляндия продлит запрет на массовые мероприятия до конца июля

Власти Финляндии продлят запрет на проведение в стране массовых мероприятий до конца июля из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на пресс-конференции премьер-министр республики Санна Марин.

"Есть смысл продлить запрет на массовые мероприятия с участием более 500 человек до 31 июля", - сказала она. По ее словам, "ситуация все еще является сложной".

Число заразившихся коронавирусом в Финляндии возросло, по состоянию на среду, до 4 129, увеличившись за сутки на 115. Умерли, по последним данным, 149 человек.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 15 апреля власти также ограничивали передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения инфекции.

Запрещено собираться группами более 10 человек. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, детские сады продолжают работать, однако родителям рекомендуется по возможности оставлять детей дома.