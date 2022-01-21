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Финляндия отказывается от карантина для заболевших COVID-19

Финляндия отказывается от карантина для заболевших COVID-19 Сразу несколько медицинских округов Финляндии, включая крупнейший столичный регион страны, рекомендовали отменить соблюдение карантина для заболевших коронавирусом.
Другие страны
21 января 2022 г. 16:40
Финляндия отказывается от карантина для заболевших COVID-19

Сразу несколько медицинских округов Финляндии, включая крупнейший столичный регион страны, рекомендовали отменить соблюдение карантина для заболевших коронавирусом.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решения об изоляции в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях в качестве первичной меры борьбы с заболеванием коронавирусом будут отменены. Изоляция, наложенная органом по борьбе с инфекционными заболеваниями, утратила свою эффективность", - говорится в сообщении столичного медицинского округа HUS.

Также отказ от карантина обосновывается заразностью штамма "омикрон": данный вариант коронавируса приводит к большому числу заражений еще до появления первых симптомов. Из-за задержек в тестировании и отслеживании цепочек заражения эпидемиологических оснований для карантина больше не существует.

Новые правила вводятся в следующих медицинских округах: Хельсинки и Уусимаа HUS, Пирканмаа, Центральная Финляндия, Северная Похьянмаа, Северное Саво и Турку.

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Версия на английском языке Finland waives COVID-19 quarantine for those infected

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