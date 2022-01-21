Финляндия отказывается от карантина для заболевших COVID-19

Сразу несколько медицинских округов Финляндии, включая крупнейший столичный регион страны, рекомендовали отменить соблюдение карантина для заболевших коронавирусом.

Сразу несколько медицинских округов Финляндии, включая крупнейший столичный регион страны, рекомендовали отменить соблюдение карантина для заболевших коронавирусом.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Решения об изоляции в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях в качестве первичной меры борьбы с заболеванием коронавирусом будут отменены. Изоляция, наложенная органом по борьбе с инфекционными заболеваниями, утратила свою эффективность", - говорится в сообщении столичного медицинского округа HUS.

Также отказ от карантина обосновывается заразностью штамма "омикрон": данный вариант коронавируса приводит к большому числу заражений еще до появления первых симптомов. Из-за задержек в тестировании и отслеживании цепочек заражения эпидемиологических оснований для карантина больше не существует.

Новые правила вводятся в следующих медицинских округах: Хельсинки и Уусимаа HUS, Пирканмаа, Центральная Финляндия, Северная Похьянмаа, Северное Саво и Турку.