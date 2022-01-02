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Финляндия может подать заявку на членство в НАТО

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране необходимо сохранять возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе, теперь, когда военное сотрудничество с Европейским союзом активизируется.
Другие страны
2 января 2022 г. 20:26
Финляндия может подать заявку на членство в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране необходимо сохранять возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе, теперь, когда военное сотрудничество с Европейским союзом активизируется.

Как передает Report, об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на членство в НАТО. Нам необходимо дорожить свободой выбора и считать ее реальной, поскольку она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - сказала она.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая с новогодней речью, также заявил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной. По его словам, Финляндия, в частности, "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".

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Версия на английском языке Finland insists on right to join NATO, defying Russia’s demands
Версия на азербайджанском языке Finlandiya üzvlük üçün NATO-ya müraciət edə bilər

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