Financial Times: Путин предложил Асаду уйти в отставку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил Башару Асаду уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, передать просьбу Путина об отставке в Дамаск ездил начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун. Асад, как сообщает FT, в гневе отказался уходить в отставку.

Издание уточняет, что глава ГРУ ездил в Дамаск за несколько недель до своей смерти. О смерти начальника ГРУ Кремль объявил 4 января.

Министерство обороны России никак не прокомментировало FT сообщение о миссии Сергуна.