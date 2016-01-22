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    Financial Times: Путин предложил Асаду уйти в отставку

    По данным издания, передать просьбу Путина об отставке в Дамаск ездил начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил Башару Асаду уйти в отставку, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, передать просьбу Путина об отставке в Дамаск ездил начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун. Асад, как сообщает FT, в гневе отказался уходить в отставку.

    Издание уточняет, что глава ГРУ ездил в Дамаск за несколько недель до своей смерти. О смерти начальника ГРУ Кремль объявил 4 января.

    Министерство обороны России никак не прокомментировало FT сообщение о миссии Сергуна.

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