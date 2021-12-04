О нас
Report Georgia
Аудио новости

Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами

Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами Правительственные силы Эфиопии, развивающие успех начавшегося на минувшей неделе крупного наступления, освободили от повстанцев Тыграя и их союзников четыре города на севере страны.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 07:27
Федеральные силы Эфиопии восстановили контроль над четырьмя городами

Правительственные силы Эфиопии, развивающие успех начавшегося на минувшей неделе крупного наступления, освободили от повстанцев Тыграя и их союзников четыре города на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Twitter заявила канцелярия премьер-министра Абия Ахмеда.

"Освобождены города Мехал-Меда, Чефа-Робит, Харбуна и Мекой, находившиеся под оккупацией террористического Народного фронта освобождения Тыграя", - говорится в ее сообщении.

Указанные города находятся на территории штата Амхара. За последнюю неделю федеральные силы выбили повстанцев Тыграя и сепаратистов "Армии освобождения Оромо" из более чем 20 городов в Амхаре и в штате Афар. Согласно поступающей информации, отряды повстанцев, потерпев ряд существенных поражений, отходят на север к административной границе штата Тыграй.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, вторгшись на территорию Амхары и Афара. Они планомерно наступали на Аддис-Абебу и к середине ноября находились на расстоянии в 180 километров от столицы. Однако с прибытием Абия Ахмеда 25 ноября на фронт ситуация начала меняться в результате перехода правительственных сил в крупнейшее за последние месяцы контрнаступление.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Efiopiya ordusu dörd şəhərə nəzarəti bərpa edib

Самое важное

Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана
2 декабря 2021 г. 16:05
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
Госсекретарь США призвал Баку и Ереван к восстановлению коммуникаций в регионе
2 декабря 2021 г. 15:01
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Совета по высшему образованию Турции
2 декабря 2021 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi