​Фальшивомонетчики во Франции изготовили почти миллиард евро

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции поймали банду фальшивомонетчиков, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Преступники успели напечатать 900 тыс. фальшивых евро. Фальшивки группировка изготавливала в подпольных типографиях в Марселе и Авиньоне. Фальшивомонетчики подделывали в основном ходовые купюры - 50 евро. При этом поддельные деньги отличались высоким качеством, в частности, на них были сымитированы водяные знаки.

В ходе обысков конфискованы компьютеры и печатающие устройства высокой четкости, а также бумага, предназначенная для изготовления восьми миллионов купюр.

Всего задержаны 11 человек, в том числе двое на острове Корсика. В числе задержанных оказались высокопоставленные сотрудники банков.