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    ​Фальшивомонетчики во Франции изготовили почти миллиард евро

    В числе задержанных оказались высокопоставленные сотрудники банков

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции поймали банду фальшивомонетчиков, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Преступники успели напечатать 900 тыс. фальшивых евро. Фальшивки группировка изготавливала в подпольных типографиях в Марселе и Авиньоне. Фальшивомонетчики подделывали в основном ходовые купюры - 50 евро. При этом поддельные деньги отличались высоким качеством, в частности, на них были сымитированы водяные знаки.

    В ходе обысков конфискованы компьютеры и печатающие устройства высокой четкости, а также бумага, предназначенная для изготовления восьми миллионов купюр.

    Всего задержаны 11 человек, в том числе двое на острове Корсика. В числе задержанных оказались высокопоставленные сотрудники банков.

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