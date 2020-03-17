​Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта

Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта.

Как передает французское бюро Report, об этом сообщил во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он. Макрон отметил, что "это общее решение, принятое этим утром европейскими лидерами".

Президент подчеркнул, что "угроза коронавируса стала реальностью". "Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", - сказал Макрон. "Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие", - обратился президент к французам.

Он добавил, что "правительство уточнит конкретные меры" в развитие его выступления. "Все нарушения этих правил будут наказываться", - предупредил Макрон.