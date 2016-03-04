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    ​Евросоюз призывает Турцию остановить поток мигрантов к 1 июня

    Совместный план действий был одобрен на саммите ЕС-Турция 29 ноября

    Баку. 4 Марта. REPORT.AZ/ Властям Турции необходимо остановить или значительно сократить количество прибывающих в Европу нелегальных мигрантов к 1 июня, когда соглашение между Анкарой и Брюсселем вступит в силу.

    Как передает Report, об этом заявил в пятницу глава делегации ЕС в Турции Хансйорг Хабер.

    Совместный план действий был одобрен на саммите ЕС-Турция 29 ноября. В его рамках Турция должна способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС, обеспечить им лучшие условия приема на своей территории в обмен на 3 миллиарда евро финпомощи, активизацию переговоров о вступлении в ЕС и визовую либерализацию.

    Как сообщает агентство Рейтер, Хабер также добавил, что снятие ограничений на въезд граждан Турции в Европу, назначенное на октябрь, "не является автоматическим".

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