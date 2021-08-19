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ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины

ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины С 20 августа Европейский союз будет признавать COVID-сертификаты, выданные в Турции, Украине и Северной Македонии. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Другие страны
19 августа 2021 г. 15:42
ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины

С 20 августа Европейский союз будет признавать COVID-сертификаты, выданные в Турции, Украине и Северной Македонии. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.

Эти три страны также будут принимать сертификаты ЕС.

Коронавирусный сертификат ЕС может включать в себя данные об отрицательном тесте на COVID-19, о вакцинации против этого вируса или перенесенной болезни и наличии антител. Он призван упростить поездки жителей ЕС внутри союза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.

Еврокомиссия продолжает контактировать со странами, не входящими в ЕС, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов, отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке EU approves COVID-certificates issued in Turkey and Ukraine

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