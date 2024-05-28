Евросоюз определил приоритеты по безопасности и обороне

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Брюсселе в формате министров обороны определил пять основных приоритетов Евросоюза в области безопасности и обороны.

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Брюсселе в формате министров обороны определил пять основных приоритетов Евросоюза в области безопасности и обороны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в постановлении совета.

Согласно документу, эти приоритеты определены "в контексте беспрецедентного сочетания угроз и вызовов" в геополитической сфере.

Первым приоритетом главы оборонных ведомств стран Евросоюза назвали "непоколебимую поддержку ЕС Украины в пределах ее международно признанных границ".

Следующий приоритет "тратить вместе больше и лучше" подчеркивает "необходимость обеспечения доступности оборонной продукции и укрепления оборонной технологической и промышленной базы ЕС (EDTIB), чтобы она была способна удовлетворять потребности вооруженных сил государств-членов и партнеров". В том числе отмечается важность "укрепления сотрудничества, ведущего к постепенной интеграции в EDTIB украинской оборонной технологической и промышленной базы".

Приоритет "повысить способность ЕС действовать" называет Европейский фонд мира "глобальным инструментом поддержки целей ЕС в области совместной политики безопасности и обороны". Кроме того, по этому пункту постановления совет призвал государства-члены Евросоюза внести дальнейший вклад в полное введение в действие потенциала быстрого развертывания коллективных сил ЕС к 2025 году и в срочном порядке выполнить обязательство 2024 года по военной мобильности.

"Укрепление устойчивости ЕС и защита доступа к стратегическим областям" предусматривает "усиление предотвращения, обнаружения, сдерживания, устойчивости и реагирования ЕС на гибридные угрозы, манипулирование информацией и информационное вмешательство, киберугрозы и вредоносную деятельность, направленную против ЕС, его государств-членов и партнеров". Кроме того, указывается на важность космической, морской и воздушной сфер для безопасности и обороны Евросоюза и содержится призыв к скорейшей реализации совместного документа о взаимосвязи климата и безопасности.

К числу приоритетов в области безопасности и обороны Совет ЕС отнес "продолжение укрепления, углубления и расширения адаптированного и взаимовыгодного партнерства, основанного на общих ценностях и интересах".

В частности, совет "вновь подтверждает, что стратегическое партнерство ЕС с НАТО, подкрепленное прочными трансатлантическими связями, имеет важное значение для евроатлантической безопасности и стабильности".